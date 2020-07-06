النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة

أكدت أنها مخالفة لحوكمة حسابات شبكات التواصل

كشفت وزارة التعليم أنها أغلقت أكثر من 4 آلاف حساب مرتبط بالوزارة، ومخالف لقرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل.

وقالت وزارة التعليم: "بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابًا، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 حسابًا غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب".

وأضافت: "هذه الحسابات كانت تعمل بلا حوكمة، وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة، وعلى علاقتها بالجمهور". مشيرة إلى أن تلك الحسابات كانت تُدار كذلك بطريقة غير منظمة.

ولفتت الوزارة إلى أن معظمها كانت في "تويتر"، بواقع 3147 حسابًا، و721 حسابًا في "سناب شات"، و927 حسابًا في "إنستغرام".

وأكدت وزارة التعليم أنها أعادت ترميز 76 ألف حساب، ووحّدت هويتها. مشيرة إلى أنها مستمرة في ضبط الحسابات المرتبطة بالوزارة وتجويدها.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة
سبق

كشفت وزارة التعليم أنها أغلقت أكثر من 4 آلاف حساب مرتبط بالوزارة، ومخالف لقرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل.

وقالت وزارة التعليم: "بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابًا، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 حسابًا غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب".

وأضافت: "هذه الحسابات كانت تعمل بلا حوكمة، وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة، وعلى علاقتها بالجمهور". مشيرة إلى أن تلك الحسابات كانت تُدار كذلك بطريقة غير منظمة.

ولفتت الوزارة إلى أن معظمها كانت في "تويتر"، بواقع 3147 حسابًا، و721 حسابًا في "سناب شات"، و927 حسابًا في "إنستغرام".

وأكدت وزارة التعليم أنها أعادت ترميز 76 ألف حساب، ووحّدت هويتها. مشيرة إلى أنها مستمرة في ضبط الحسابات المرتبطة بالوزارة وتجويدها.


06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:27 PM

"التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة

أكدت أنها مخالفة لحوكمة حسابات شبكات التواصل

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,091

كشفت وزارة التعليم أنها أغلقت أكثر من 4 آلاف حساب مرتبط بالوزارة، ومخالف لقرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل.

وقالت وزارة التعليم: "بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابًا، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 حسابًا غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب".

وأضافت: "هذه الحسابات كانت تعمل بلا حوكمة، وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة، وعلى علاقتها بالجمهور". مشيرة إلى أن تلك الحسابات كانت تُدار كذلك بطريقة غير منظمة.

ولفتت الوزارة إلى أن معظمها كانت في "تويتر"، بواقع 3147 حسابًا، و721 حسابًا في "سناب شات"، و927 حسابًا في "إنستغرام".

وأكدت وزارة التعليم أنها أعادت ترميز 76 ألف حساب، ووحّدت هويتها. مشيرة إلى أنها مستمرة في ضبط الحسابات المرتبطة بالوزارة وتجويدها.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,623
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,597
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,842

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة