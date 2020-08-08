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"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة

تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ 9140

تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة
سبق

تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
07:25 PM

3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة

تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ 9140

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فهد العتيبي - الطائف
0
457

تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.

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