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الإمارات تعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 12 حالة

من جنسيات مختلفة.. وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية

وام: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية رصدها 240 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وبحسب "وام"، تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمصاب من الجنسية الآسيوية، يبلغ من العمر 51 عامًا، يعاني مرضًا مزمنًا، وفشلاً كلويًّا؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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الإمارات تعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 12 حالة
سبق

وام: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية رصدها 240 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وبحسب "وام"، تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمصاب من الجنسية الآسيوية، يبلغ من العمر 51 عامًا، يعاني مرضًا مزمنًا، وفشلاً كلويًّا؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:12 PM

الإمارات تعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 12 حالة

من جنسيات مختلفة.. وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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وام: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية رصدها 240 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وبحسب "وام"، تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمصاب من الجنسية الآسيوية، يبلغ من العمر 51 عامًا، يعاني مرضًا مزمنًا، وفشلاً كلويًّا؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

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