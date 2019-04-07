احتفلت أسرة الصفيان مساء اليوم بزواج الشاب سلطان بن محمد الصفيان من كريمة يوسف عيادة الخطيب، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بالخُبر، بحضور جمع من الوجهاء والأقارب والأصدقاء.
"الصفيان" تحتفل بزواج "سلطان"
احتفلت أسرة الصفيان مساء اليوم بزواج الشاب سلطان بن محمد الصفيان من كريمة يوسف عيادة الخطيب، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بالخُبر، بحضور جمع من الوجهاء والأقارب والأصدقاء.
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"الصفيان" تحتفل بزواج "سلطان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-07
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:17 AM
"الصفيان" تحتفل بزواج "سلطان"
احتفلت أسرة الصفيان مساء اليوم بزواج الشاب سلطان بن محمد الصفيان من كريمة يوسف عيادة الخطيب، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بالخُبر، بحضور جمع من الوجهاء والأقارب والأصدقاء.
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