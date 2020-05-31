جنوب إفريقيا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 30 ألفًا
تسجيل 1727 إصابة جديدة و32 وفاة إضافية
أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زولي ماخيز، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تجاوز 30 ألفًا اليوم.
وسجلت جنوب إفريقيا 1727 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 643 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.
فيروس كورونا الجديد
جنوب إفريقيا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 30 ألفًا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-31
أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زولي ماخيز، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تجاوز 30 ألفًا اليوم.
وسجلت جنوب إفريقيا 1727 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 643 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:23 AM
جنوب إفريقيا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 30 ألفًا
تسجيل 1727 إصابة جديدة و32 وفاة إضافية
أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زولي ماخيز، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تجاوز 30 ألفًا اليوم.
وسجلت جنوب إفريقيا 1727 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 643 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.