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"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً

المركز الروسي اشترط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

اللقاح الروسي سبوتنيك V

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"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً
سبق

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:56 PM

"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً

المركز الروسي اشترط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

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