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"التجارة" تشهر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (أسماك معلبة)، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (أسماك معلبة)، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
06:49 PM

"التجارة" تشهر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,171

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (أسماك معلبة)، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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