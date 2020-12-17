النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بحرص المملكة العربية السعودية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني: إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحًا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وقال رئيس الوزراء اليمني: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍّ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قِبَل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم أحدًا وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بحرص المملكة العربية السعودية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني: إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحًا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وقال رئيس الوزراء اليمني: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍّ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قِبَل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم أحدًا وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:31 AM

رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
249

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بحرص المملكة العربية السعودية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني: إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحًا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وقال رئيس الوزراء اليمني: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍّ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قِبَل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم أحدًا وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,645
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,639
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة