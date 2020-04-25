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المباراة الكارثة.. هذا اللقاء تسبب في أكثر من 40 ألف إصابة كورونا بإسبانيا

مباريات الكرة كانت سببًا رئيسًا في تسريع انتشار الفيروس بأوروبا كلها

بحسب دراسة إسبانية توصل العلماء من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية، وليس من الصين؛ لأن مكونات الفيروس تختلف قليلًا عن مكونات الفيروس الصيني.

وكشف علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا عن المباراة التي حصدت آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد انتهائها.

وأشار العلماء إلى أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع جدًّا؛ حيث إن أهم المصادر كانت الجماهير الإسبانية القادمة لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي؛ حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخص في ليلة واحدة؛ ما يعد رقمًا كبيرًا أدّى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة بهذا الفيروس في كل أنحاء إسبانيا.

أما مباراة الرد في إسبانيا فأغلقت أبوابها أمام جماهير الفريقين بالرغم من وصول آلاف المشجعين الإيطاليين الذين قرروا مشاهدة المباراة في الحانات والمطاعم الإسبانية؛ ما أدى ذلك إلى انتشار أكبر للفيروس في البلاد.

وبحسب "سبوتنيك عربي": كانت وسائل إعلامية قد ذكرت سابقًا عن احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور؛ ما سبّب تسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا ككل.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المباراة الكارثة.. هذا اللقاء تسبب في أكثر من 40 ألف إصابة كورونا بإسبانيا
سبق

بحسب دراسة إسبانية توصل العلماء من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية، وليس من الصين؛ لأن مكونات الفيروس تختلف قليلًا عن مكونات الفيروس الصيني.

وكشف علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا عن المباراة التي حصدت آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد انتهائها.

وأشار العلماء إلى أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع جدًّا؛ حيث إن أهم المصادر كانت الجماهير الإسبانية القادمة لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي؛ حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخص في ليلة واحدة؛ ما يعد رقمًا كبيرًا أدّى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة بهذا الفيروس في كل أنحاء إسبانيا.

أما مباراة الرد في إسبانيا فأغلقت أبوابها أمام جماهير الفريقين بالرغم من وصول آلاف المشجعين الإيطاليين الذين قرروا مشاهدة المباراة في الحانات والمطاعم الإسبانية؛ ما أدى ذلك إلى انتشار أكبر للفيروس في البلاد.

وبحسب "سبوتنيك عربي": كانت وسائل إعلامية قد ذكرت سابقًا عن احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور؛ ما سبّب تسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا ككل.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:55 AM

المباراة الكارثة.. هذا اللقاء تسبب في أكثر من 40 ألف إصابة كورونا بإسبانيا

مباريات الكرة كانت سببًا رئيسًا في تسريع انتشار الفيروس بأوروبا كلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,030

بحسب دراسة إسبانية توصل العلماء من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية، وليس من الصين؛ لأن مكونات الفيروس تختلف قليلًا عن مكونات الفيروس الصيني.

وكشف علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا عن المباراة التي حصدت آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد انتهائها.

وأشار العلماء إلى أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع جدًّا؛ حيث إن أهم المصادر كانت الجماهير الإسبانية القادمة لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي؛ حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخص في ليلة واحدة؛ ما يعد رقمًا كبيرًا أدّى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة بهذا الفيروس في كل أنحاء إسبانيا.

أما مباراة الرد في إسبانيا فأغلقت أبوابها أمام جماهير الفريقين بالرغم من وصول آلاف المشجعين الإيطاليين الذين قرروا مشاهدة المباراة في الحانات والمطاعم الإسبانية؛ ما أدى ذلك إلى انتشار أكبر للفيروس في البلاد.

وبحسب "سبوتنيك عربي": كانت وسائل إعلامية قد ذكرت سابقًا عن احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور؛ ما سبّب تسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا ككل.

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