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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المملكة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
11:26 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:21 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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