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شاهد.. "أمطار جازان الغزيرة" تتواصل والشواطئ والحدائق تعج بالمتنزهين

فيما جدد "المدني" و"الأرصاد" تحذيرهما للجميع من المخاطرة بقطع السيول

تشهد منطقة جازان، منذ فجر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الواردة التي تشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت الأرصاد بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة بدخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "أمطار جازان الغزيرة" تتواصل والشواطئ والحدائق تعج بالمتنزهين
سبق

تشهد منطقة جازان، منذ فجر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الواردة التي تشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت الأرصاد بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة بدخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:26 PM

شاهد.. "أمطار جازان الغزيرة" تتواصل والشواطئ والحدائق تعج بالمتنزهين

فيما جدد "المدني" و"الأرصاد" تحذيرهما للجميع من المخاطرة بقطع السيول

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فهد كاملي - جازان
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تشهد منطقة جازان، منذ فجر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الواردة التي تشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت الأرصاد بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة بدخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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