"البلديات" توجّه بتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة وتكثيف نظافة المدن والإصحاح البيئي
تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على "كورونا"
تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في تأمين سلامة الغذاء، وتوفير النظافة، للحفاظ على الصحة العامة للسكان، وَجّهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.
وتضمّنت الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تأتي في إطار التكامل مع الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس:
- تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم.
"البلديات" توجّه بتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة وتكثيف نظافة المدن والإصحاح البيئي
عبدالله البرقاويسبق2020-03-10
تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في تأمين سلامة الغذاء، وتوفير النظافة، للحفاظ على الصحة العامة للسكان، وَجّهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.
وتضمّنت الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تأتي في إطار التكامل مع الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس:
- تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم.
تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في تأمين سلامة الغذاء، وتوفير النظافة، للحفاظ على الصحة العامة للسكان، وَجّهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.
وتضمّنت الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تأتي في إطار التكامل مع الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس:
- تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم.