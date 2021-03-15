النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب

مخيم السويداء بالمحافظة واستفاد منها 7.200 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 128 طناً و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيا الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمّناً الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 128 طناً و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيا الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمّناً الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
05:44 PM

"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب

مخيم السويداء بالمحافظة واستفاد منها 7.200 فرد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
41

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 128 طناً و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيا الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمّناً الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,096
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,419

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة