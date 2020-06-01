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11 حالة مصابة بـ"كورونا" تتماثل للشفاء وتغادر المحاجر الصحية بالخرمة

يتبقى 3 من سكان المحافظة ما زالوا يتلقون العلاج بالطائف وحالاتهم مستقرة

خرج 11 حالة مصابة بفيروس كورونا من سكان محافظة الخرمة من المحاجر الصحية التابعة لمستشفيات الطائف بعد تماثلها للشفاء والتعافي من الفيروس، بحسب موقع وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، سجّلت محافظة الخرمة 14 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال اختبارات فيروس كورونا، وكانت آخر حالة قد سُجلت قبل أحد عشر يومًا، ويتبقى بذلك ثلاثة مصابين من سكان الخرمة، ما زالوا يتلقون العلاج بالطائف، وحالاتهم مستقرة.

يُذكر أن الفِرق الطبية والإسعافية والإدارية بمستشفى الخرمة العام نجحت في تقصي المخالطين مع تلك الإصابات وقت إعلان نتائج إصابتها؛ وهو ما ساعد على احتواء انتشار الفيروس بالخرمة - لا قدر الله -.

ونجحت الفِرق الطبية بمستشفى الخرمة تحت متابعة المحافظ شاكر الشريف، وبإشراف مدير المستشفى محمد شجاع السبيعي، وحماية دوريات شرطة الخرمة، في عدم تفشي الوباء بمواقع حجر المخالطين المقدر عددهم بـ63 مخالطًا حتى خروجهم من المحجر دون إصابة، وبسلام.

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11 حالة مصابة بـ"كورونا" تتماثل للشفاء وتغادر المحاجر الصحية بالخرمة
سبق

خرج 11 حالة مصابة بفيروس كورونا من سكان محافظة الخرمة من المحاجر الصحية التابعة لمستشفيات الطائف بعد تماثلها للشفاء والتعافي من الفيروس، بحسب موقع وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، سجّلت محافظة الخرمة 14 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال اختبارات فيروس كورونا، وكانت آخر حالة قد سُجلت قبل أحد عشر يومًا، ويتبقى بذلك ثلاثة مصابين من سكان الخرمة، ما زالوا يتلقون العلاج بالطائف، وحالاتهم مستقرة.

يُذكر أن الفِرق الطبية والإسعافية والإدارية بمستشفى الخرمة العام نجحت في تقصي المخالطين مع تلك الإصابات وقت إعلان نتائج إصابتها؛ وهو ما ساعد على احتواء انتشار الفيروس بالخرمة - لا قدر الله -.

ونجحت الفِرق الطبية بمستشفى الخرمة تحت متابعة المحافظ شاكر الشريف، وبإشراف مدير المستشفى محمد شجاع السبيعي، وحماية دوريات شرطة الخرمة، في عدم تفشي الوباء بمواقع حجر المخالطين المقدر عددهم بـ63 مخالطًا حتى خروجهم من المحجر دون إصابة، وبسلام.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:01 AM

11 حالة مصابة بـ"كورونا" تتماثل للشفاء وتغادر المحاجر الصحية بالخرمة

يتبقى 3 من سكان المحافظة ما زالوا يتلقون العلاج بالطائف وحالاتهم مستقرة

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
2,514

خرج 11 حالة مصابة بفيروس كورونا من سكان محافظة الخرمة من المحاجر الصحية التابعة لمستشفيات الطائف بعد تماثلها للشفاء والتعافي من الفيروس، بحسب موقع وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، سجّلت محافظة الخرمة 14 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال اختبارات فيروس كورونا، وكانت آخر حالة قد سُجلت قبل أحد عشر يومًا، ويتبقى بذلك ثلاثة مصابين من سكان الخرمة، ما زالوا يتلقون العلاج بالطائف، وحالاتهم مستقرة.

يُذكر أن الفِرق الطبية والإسعافية والإدارية بمستشفى الخرمة العام نجحت في تقصي المخالطين مع تلك الإصابات وقت إعلان نتائج إصابتها؛ وهو ما ساعد على احتواء انتشار الفيروس بالخرمة - لا قدر الله -.

ونجحت الفِرق الطبية بمستشفى الخرمة تحت متابعة المحافظ شاكر الشريف، وبإشراف مدير المستشفى محمد شجاع السبيعي، وحماية دوريات شرطة الخرمة، في عدم تفشي الوباء بمواقع حجر المخالطين المقدر عددهم بـ63 مخالطًا حتى خروجهم من المحجر دون إصابة، وبسلام.

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