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"أمانة جدة" تطرح 51 فرصة استثمارية لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك

على مساحة إجمالية تجاوزت 7 ملايين م2 وعقود تصل لـ 25 سنة

طرحت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، مزايدات المجموعة الاستثمارية الأولى للعام الجاري 1439هـ، التي تضمنت 51 مزايدة لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك، على مساحة إجمالية تجاوزت 7 ملايين متر مربع، وبمدد عقود تصل لـ 25 سنة.

شملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مخطط تشاليح السيارات ببلدية الجنوب (إنشاء وتشغيل وصيانة) على مساحة تخطت 4 ملايين متر مربع، إلى جانب تأجير موقع لإنشاء مدينة للورش الصناعية بنطاق بلدية الجنوب على مساحة مليون و729 ألف متر مربع، في حين تبلغ المدة الإيجارية للعقدين 25 سنة لكل موقع.

وتنوّعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضاً إقامة مدينة طبية ومجمع سكني وفندق وحدائق ومطاعم وأكشاك بيع ومحال تجارية، وكذلك إقامة مراكز وأندية نسائية وروضات أطفال، إلى جانب إقامة مستودعات وورش صناعية خفيفة وتخصيص مواقع صرّافات آلية، وإنشاء ملاعب رياضية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية المتاحة، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشراء كراساتها عبر موقع الأمانة الإلكتروني.

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"أمانة جدة" تطرح 51 فرصة استثمارية لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك
سبق

طرحت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، مزايدات المجموعة الاستثمارية الأولى للعام الجاري 1439هـ، التي تضمنت 51 مزايدة لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك، على مساحة إجمالية تجاوزت 7 ملايين متر مربع، وبمدد عقود تصل لـ 25 سنة.

شملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مخطط تشاليح السيارات ببلدية الجنوب (إنشاء وتشغيل وصيانة) على مساحة تخطت 4 ملايين متر مربع، إلى جانب تأجير موقع لإنشاء مدينة للورش الصناعية بنطاق بلدية الجنوب على مساحة مليون و729 ألف متر مربع، في حين تبلغ المدة الإيجارية للعقدين 25 سنة لكل موقع.

وتنوّعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضاً إقامة مدينة طبية ومجمع سكني وفندق وحدائق ومطاعم وأكشاك بيع ومحال تجارية، وكذلك إقامة مراكز وأندية نسائية وروضات أطفال، إلى جانب إقامة مستودعات وورش صناعية خفيفة وتخصيص مواقع صرّافات آلية، وإنشاء ملاعب رياضية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية المتاحة، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشراء كراساتها عبر موقع الأمانة الإلكتروني.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:20 PM

"أمانة جدة" تطرح 51 فرصة استثمارية لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك

على مساحة إجمالية تجاوزت 7 ملايين م2 وعقود تصل لـ 25 سنة

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عبدالله الراجحي - جدة
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طرحت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، مزايدات المجموعة الاستثمارية الأولى للعام الجاري 1439هـ، التي تضمنت 51 مزايدة لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك، على مساحة إجمالية تجاوزت 7 ملايين متر مربع، وبمدد عقود تصل لـ 25 سنة.

شملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مخطط تشاليح السيارات ببلدية الجنوب (إنشاء وتشغيل وصيانة) على مساحة تخطت 4 ملايين متر مربع، إلى جانب تأجير موقع لإنشاء مدينة للورش الصناعية بنطاق بلدية الجنوب على مساحة مليون و729 ألف متر مربع، في حين تبلغ المدة الإيجارية للعقدين 25 سنة لكل موقع.

وتنوّعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضاً إقامة مدينة طبية ومجمع سكني وفندق وحدائق ومطاعم وأكشاك بيع ومحال تجارية، وكذلك إقامة مراكز وأندية نسائية وروضات أطفال، إلى جانب إقامة مستودعات وورش صناعية خفيفة وتخصيص مواقع صرّافات آلية، وإنشاء ملاعب رياضية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية المتاحة، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشراء كراساتها عبر موقع الأمانة الإلكتروني.

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