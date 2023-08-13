احتفل الشاب محمد بن جارالله بن تويم المنجومي الثبيتي أحد منسوبي وزارة الدفاع بزفافه، ليلة أمس بمحافظة الطائف، وسط حضور الأهل والأقارب ودعواتهم له بالتوفيق بالحياة الزوجية السعيدة.
"الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب محمد بن جارالله بن تويم المنجومي الثبيتي أحد منسوبي وزارة الدفاع بزفافه، ليلة أمس بمحافظة الطائف، وسط حضور الأهل والأقارب ودعواتهم له بالتوفيق بالحياة الزوجية السعيدة.
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"الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-13
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:01 PM
"الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب محمد بن جارالله بن تويم المنجومي الثبيتي أحد منسوبي وزارة الدفاع بزفافه، ليلة أمس بمحافظة الطائف، وسط حضور الأهل والأقارب ودعواتهم له بالتوفيق بالحياة الزوجية السعيدة.
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