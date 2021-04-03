أمير حائل يوجه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

حث أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة لأخذ اللقاحات

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

وحث أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة لأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصًا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي، مؤكداً سموه أن مسؤولية الفرد والمجتمع بالمشاركة مع الجهات الخدمية والأمنية كبيرة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام التام بالتعليمات الاحترازية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفة من أي فرد أو منشأة لا تلتزم بالاحترازات الوقائية اللازمة.



وشدد على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة.

ودعا أمير منطقة حائل المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية، مؤكداً أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله.

