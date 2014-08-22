النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نساء المستقبل" توقع مذكرة تفاهم مع "قيصرية الكتاب" لتمكين المرأة ثقافيًا

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض، مساء اليوم.

مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام عليها.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافيًا من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفين.

كما شملت الاتفاقية تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.

من جانب آخر، أكدت "الطويهر" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كل الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولأن الجانب الثقافي يعد من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.

وأضاف أحمد الحمدان أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار، مشددًا على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.

يُذكر أن الاتفاقية تشمل إقامة ندوات نسائية ثقافية، وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.

جمعية نساء المستقبل

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"نساء المستقبل" توقع مذكرة تفاهم مع "قيصرية الكتاب" لتمكين المرأة ثقافيًا
سبق

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض، مساء اليوم.

مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام عليها.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافيًا من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفين.

كما شملت الاتفاقية تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.

من جانب آخر، أكدت "الطويهر" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كل الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولأن الجانب الثقافي يعد من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.

وأضاف أحمد الحمدان أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار، مشددًا على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.

يُذكر أن الاتفاقية تشمل إقامة ندوات نسائية ثقافية، وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
09:40 PM

"نساء المستقبل" توقع مذكرة تفاهم مع "قيصرية الكتاب" لتمكين المرأة ثقافيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
148

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض، مساء اليوم.

مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام عليها.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافيًا من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفين.

كما شملت الاتفاقية تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.

من جانب آخر، أكدت "الطويهر" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كل الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولأن الجانب الثقافي يعد من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.

وأضاف أحمد الحمدان أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار، مشددًا على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.

يُذكر أن الاتفاقية تشمل إقامة ندوات نسائية ثقافية، وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,939
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة