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براميل مدفونة بباطن الأرض.. ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها

تديـرها مجموعة أفارقة مجهولي الهوية.. و"آل مـريح" يدعو للإبـلاغ عن تحركاتهم

تمكنت دوريات إدارة المجاهدين بمنطقة عسير، من ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها؛ حيث تأتي هذه الجهود المتواصلة لملاحقة المتسللين والمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، أنه -بفضل الله- تمكنت دوريات المساندة والمهمات بمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين وأثناء تمشيطها المستمر لتتبع وملاحقة مروّجي المخدرات ومصانع الخمور بوادي عدوان شمال مدينة أبها بني مالك؛ من إتلاف خمسة مصانع للخمور؛ وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأضاف: "كما تم العثور على براميل مدفونة بباطن الأرض وقوارير متنوعة جاهزة للترويج سعة "٢٢٧٣" لتراً تقريباً من الخمور، تديرها مجموعة من الأفارقة مجهولي الهوية، كما تم العثور على قدور ضغط ومواسير للتنقيط وتمديدات أرضية تُستخدم لتوصيل مياه المجاري لتلك المصانع".

وأكد "آل مريح" أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك، وتم إتلاف المضبوطات في المواقع؛ داعياً الجميع للتعاون مع رجال الأمن وإبلاغهم أولاً بأول عن تحركات تلك الفئة وعدم التستر عليهم؛ للحد من انتشار تلك السموم بين شبابنا والقضاء عليها.

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براميل مدفونة بباطن الأرض.. ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها
سبق

تمكنت دوريات إدارة المجاهدين بمنطقة عسير، من ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها؛ حيث تأتي هذه الجهود المتواصلة لملاحقة المتسللين والمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، أنه -بفضل الله- تمكنت دوريات المساندة والمهمات بمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين وأثناء تمشيطها المستمر لتتبع وملاحقة مروّجي المخدرات ومصانع الخمور بوادي عدوان شمال مدينة أبها بني مالك؛ من إتلاف خمسة مصانع للخمور؛ وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأضاف: "كما تم العثور على براميل مدفونة بباطن الأرض وقوارير متنوعة جاهزة للترويج سعة "٢٢٧٣" لتراً تقريباً من الخمور، تديرها مجموعة من الأفارقة مجهولي الهوية، كما تم العثور على قدور ضغط ومواسير للتنقيط وتمديدات أرضية تُستخدم لتوصيل مياه المجاري لتلك المصانع".

وأكد "آل مريح" أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك، وتم إتلاف المضبوطات في المواقع؛ داعياً الجميع للتعاون مع رجال الأمن وإبلاغهم أولاً بأول عن تحركات تلك الفئة وعدم التستر عليهم؛ للحد من انتشار تلك السموم بين شبابنا والقضاء عليها.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:05 PM

براميل مدفونة بباطن الأرض.. ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها

تديـرها مجموعة أفارقة مجهولي الهوية.. و"آل مـريح" يدعو للإبـلاغ عن تحركاتهم

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متعب البقمي - عسير
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تمكنت دوريات إدارة المجاهدين بمنطقة عسير، من ضبط وإتلاف ألفي لتر خمور و5 مصانع شمال أبها؛ حيث تأتي هذه الجهود المتواصلة لملاحقة المتسللين والمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، أنه -بفضل الله- تمكنت دوريات المساندة والمهمات بمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين وأثناء تمشيطها المستمر لتتبع وملاحقة مروّجي المخدرات ومصانع الخمور بوادي عدوان شمال مدينة أبها بني مالك؛ من إتلاف خمسة مصانع للخمور؛ وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأضاف: "كما تم العثور على براميل مدفونة بباطن الأرض وقوارير متنوعة جاهزة للترويج سعة "٢٢٧٣" لتراً تقريباً من الخمور، تديرها مجموعة من الأفارقة مجهولي الهوية، كما تم العثور على قدور ضغط ومواسير للتنقيط وتمديدات أرضية تُستخدم لتوصيل مياه المجاري لتلك المصانع".

وأكد "آل مريح" أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك، وتم إتلاف المضبوطات في المواقع؛ داعياً الجميع للتعاون مع رجال الأمن وإبلاغهم أولاً بأول عن تحركات تلك الفئة وعدم التستر عليهم؛ للحد من انتشار تلك السموم بين شبابنا والقضاء عليها.

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