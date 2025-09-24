"الجبير" يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.