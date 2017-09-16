في المسوغات "أوجه قصور" .. "الشورى" يوافق على توصية الارتقاء الإعلامي

مع التأكيد على أن هناك حراكاً تشهده الوزارة يدعو إلى التفاؤل وتحديث الإستراتيجية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على توصية تقدّمت بها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار؛ جاء في عنوانها: "على وزارة الإعلام الارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعبير عن قضايا المملكة بخطاب إعلامي موحّد فعّال".

وحملت المسوغات التي تقدمت بها اللجنة: "هناك أوجه قصور بأداء الوزارة في مجالي الإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي، واللجنة متفائلة بالتحسين بعد استقلال الوزارة بشؤون الإعلام، وفصل الثقافة عنها".

كذلك "الحراك الذي تشهده الوزارة يدعو للتفاؤل، فهي تعمل على تحديث الإستراتيجية الخاصة بها سواء ما يتعلق بالإعلام الخارجي بمختلف قنوات ومنافذ بثّ نشاطها فيه والإعلام الإلكتروني بمختلف وسائله".

أيضاً "وزارة الإعلام لديها عددٌ من المبادرات المهمة بعضها يواجه معوقات مع الأمل في سرعة معالجتها، وهذه المعوقات نأمل أن تعالج من قِبل الوزارة أو من قِبل مؤسسات القطاع الخاص؛ حيث تمضي قدماً في إجراءات الخصخصة.