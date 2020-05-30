رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للمدينة و4 من محافظاتها

نشاط وتأثيرات مصاحبة في حالة تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة، أن الحالة التي تشمل "العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع"، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت.