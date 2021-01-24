"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم

"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم
قال إنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادره
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".
وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.
وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".
"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-23
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".
وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.
وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:26 PM
"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم
قال إنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادره
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".
وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.
وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".