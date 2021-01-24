وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23 قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية". وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد. وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 08:26 PM

"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم قال إنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادره





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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".