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"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم

قال إنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادره

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:26 PM

"التحالف": نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام "مُسيَّرات" انطلقت من الجوف اليمنية.. وسنتخذ اللازم

قال إنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,987

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن: "نتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مُسيَّرة، انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

وأعلنت قوات التحالف أنه استجابة للتهديد يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأضافت: "سنتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".

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