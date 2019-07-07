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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 3 مناطق في الضالع

قتل وأصاب عناصر من الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 3 مناطق في الضالع
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:57 PM

الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 3 مناطق في الضالع

قتل وأصاب عناصر من الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

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