مصر تعلن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و15 وفاة

"الصحة": عدد الحالات التي تحوَّلت نتائجها إلى سلبية ارتفع لـ1001 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

وتفصيلاً، أكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732؛ وتم خروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1001 حالة.

وأضاف بأن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأحد هو 3144 حالة، من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها، و239 حالة وفاة.

من جانبها، وجَّهت وزيرة الصحة هالة زايد الشكر للقوات المسلحة لدعمها القطاع الطبي، كما أثنت على جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.