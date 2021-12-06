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افتتاح مهرجان عبق الماضي بعدد تجاوز 5 آلاف زائر

يتضمن أكثر من ١٢٠ محلاً تعرض منتجات متنوعة

افتتح مساء الأمس الأحد مهرجان "عبق" الماضي في نسخته الثالثة بحي حطين شمال مدينة الرياض، بعدد زوار تجاوز خمسة آلاف زائر، توافدوا قبل الافتتاح بساعة ونصف الساعة.

وتضمن الافتتاح مسيرة للدراجات النارية، وعروضًا شعبية متنوعة؛ إذ بدأ بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.

تلا ذلك عرض فِرقة وادي الدواسر، ثم شاركت فِرقة بنات الدرعية بعروض شعبية بلباسهن التراثي الذي يمثِّل ما كانت تلبسه النساء في الماضي، وسط تفاعل الزوار الذين كانوا من جميع فئات المجتمع، إضافة للسياح الأجانب الذين أُعجبوا بما شاهدوه من عروض فلكلورية.

وأكد المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن سالم القحطاني، جاهزية المهرجان بكامل أجنحته، وقال: "لدينا أكثر من ١٢٠ محلاً تعرض منتجات متنوعة، جمعت بين التراثيات والتحف، والمعروضات المختلفة. كما أن لدينا جناح منطقة الجوف، وجناح العرضة السعودية، ومنطقة السيارات الكلاسيكية. وخصصنا منطقة للمخترعين، إضافة للمطاعم، والمقاهي التي تقدم الوجبات والمشروبات كافة".

وأضاف "القحطاني": "حرصنا هذا العام على استقطاب بعض الحرفيين والمنتجين، سواء الأسر أو الأفراد، كما وفّرنا مساحات مجهزة للجلوس، واتخذنا الإجراءات كافة من مواقف سيارات إضافية، وأمن وتنظيم؛ بهدف راحة وسلامة الزوار الكرام".

يُذكر أن مهرجان عبق الماضي يستمر لمدة شهر كامل، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، ويتضمن فعاليات المسرح اليومية، كالمسابقات والفِرق الاستعراضية.

وقد وُفرت تذاكر الدخول عند البوابات مباشرة، ويُفتح المعرض أبوابه يوميًّا من الساعة الـ4:00 عصرًا حتى الـ11:30 ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح مهرجان عبق الماضي بعدد تجاوز 5 آلاف زائر
سبق

افتتح مساء الأمس الأحد مهرجان "عبق" الماضي في نسخته الثالثة بحي حطين شمال مدينة الرياض، بعدد زوار تجاوز خمسة آلاف زائر، توافدوا قبل الافتتاح بساعة ونصف الساعة.

وتضمن الافتتاح مسيرة للدراجات النارية، وعروضًا شعبية متنوعة؛ إذ بدأ بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.

تلا ذلك عرض فِرقة وادي الدواسر، ثم شاركت فِرقة بنات الدرعية بعروض شعبية بلباسهن التراثي الذي يمثِّل ما كانت تلبسه النساء في الماضي، وسط تفاعل الزوار الذين كانوا من جميع فئات المجتمع، إضافة للسياح الأجانب الذين أُعجبوا بما شاهدوه من عروض فلكلورية.

وأكد المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن سالم القحطاني، جاهزية المهرجان بكامل أجنحته، وقال: "لدينا أكثر من ١٢٠ محلاً تعرض منتجات متنوعة، جمعت بين التراثيات والتحف، والمعروضات المختلفة. كما أن لدينا جناح منطقة الجوف، وجناح العرضة السعودية، ومنطقة السيارات الكلاسيكية. وخصصنا منطقة للمخترعين، إضافة للمطاعم، والمقاهي التي تقدم الوجبات والمشروبات كافة".

وأضاف "القحطاني": "حرصنا هذا العام على استقطاب بعض الحرفيين والمنتجين، سواء الأسر أو الأفراد، كما وفّرنا مساحات مجهزة للجلوس، واتخذنا الإجراءات كافة من مواقف سيارات إضافية، وأمن وتنظيم؛ بهدف راحة وسلامة الزوار الكرام".

يُذكر أن مهرجان عبق الماضي يستمر لمدة شهر كامل، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، ويتضمن فعاليات المسرح اليومية، كالمسابقات والفِرق الاستعراضية.

وقد وُفرت تذاكر الدخول عند البوابات مباشرة، ويُفتح المعرض أبوابه يوميًّا من الساعة الـ4:00 عصرًا حتى الـ11:30 ليلاً.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:12 PM

افتتاح مهرجان عبق الماضي بعدد تجاوز 5 آلاف زائر

يتضمن أكثر من ١٢٠ محلاً تعرض منتجات متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مساء الأمس الأحد مهرجان "عبق" الماضي في نسخته الثالثة بحي حطين شمال مدينة الرياض، بعدد زوار تجاوز خمسة آلاف زائر، توافدوا قبل الافتتاح بساعة ونصف الساعة.

وتضمن الافتتاح مسيرة للدراجات النارية، وعروضًا شعبية متنوعة؛ إذ بدأ بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.

تلا ذلك عرض فِرقة وادي الدواسر، ثم شاركت فِرقة بنات الدرعية بعروض شعبية بلباسهن التراثي الذي يمثِّل ما كانت تلبسه النساء في الماضي، وسط تفاعل الزوار الذين كانوا من جميع فئات المجتمع، إضافة للسياح الأجانب الذين أُعجبوا بما شاهدوه من عروض فلكلورية.

وأكد المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن سالم القحطاني، جاهزية المهرجان بكامل أجنحته، وقال: "لدينا أكثر من ١٢٠ محلاً تعرض منتجات متنوعة، جمعت بين التراثيات والتحف، والمعروضات المختلفة. كما أن لدينا جناح منطقة الجوف، وجناح العرضة السعودية، ومنطقة السيارات الكلاسيكية. وخصصنا منطقة للمخترعين، إضافة للمطاعم، والمقاهي التي تقدم الوجبات والمشروبات كافة".

وأضاف "القحطاني": "حرصنا هذا العام على استقطاب بعض الحرفيين والمنتجين، سواء الأسر أو الأفراد، كما وفّرنا مساحات مجهزة للجلوس، واتخذنا الإجراءات كافة من مواقف سيارات إضافية، وأمن وتنظيم؛ بهدف راحة وسلامة الزوار الكرام".

يُذكر أن مهرجان عبق الماضي يستمر لمدة شهر كامل، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، ويتضمن فعاليات المسرح اليومية، كالمسابقات والفِرق الاستعراضية.

وقد وُفرت تذاكر الدخول عند البوابات مباشرة، ويُفتح المعرض أبوابه يوميًّا من الساعة الـ4:00 عصرًا حتى الـ11:30 ليلاً.

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