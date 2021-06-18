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"المزروع" إلى المرتبة الـ13 بـ"الشؤون الإسلامية"

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بترقية سلطان بن إبراهيم المزروع المدير العام للشؤون المالية بالوزارة إلى المرتبة الثالثة عشرة.

من جانبه قدم "المزروع" الشكر وعظيم الامتنان للوزير "آل الشيخ" على ثقته ودعمه المستمر له ولزملائه، مؤكدًا أن الترقية ستكون بمشيئة الله تعالى حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في العمل على تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وإدارة صحيفة "سبق" تهنئ وتبارك لـ"المزروع" الترقية، وتسأل الله له المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والملك والوطن.

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"المزروع" إلى المرتبة الـ13 بـ"الشؤون الإسلامية"
سبق

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بترقية سلطان بن إبراهيم المزروع المدير العام للشؤون المالية بالوزارة إلى المرتبة الثالثة عشرة.

من جانبه قدم "المزروع" الشكر وعظيم الامتنان للوزير "آل الشيخ" على ثقته ودعمه المستمر له ولزملائه، مؤكدًا أن الترقية ستكون بمشيئة الله تعالى حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في العمل على تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وإدارة صحيفة "سبق" تهنئ وتبارك لـ"المزروع" الترقية، وتسأل الله له المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والملك والوطن.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
04:19 PM

"المزروع" إلى المرتبة الـ13 بـ"الشؤون الإسلامية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بترقية سلطان بن إبراهيم المزروع المدير العام للشؤون المالية بالوزارة إلى المرتبة الثالثة عشرة.

من جانبه قدم "المزروع" الشكر وعظيم الامتنان للوزير "آل الشيخ" على ثقته ودعمه المستمر له ولزملائه، مؤكدًا أن الترقية ستكون بمشيئة الله تعالى حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في العمل على تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وإدارة صحيفة "سبق" تهنئ وتبارك لـ"المزروع" الترقية، وتسأل الله له المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والملك والوطن.

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