النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول

صور ومقاطع عدة أظهرت "التزام" المواطنين و"حزم" الجهات المختصة

أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.

ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

"سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول
سبق

أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.

ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

"سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:50 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:28 PM

فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول

صور ومقاطع عدة أظهرت "التزام" المواطنين و"حزم" الجهات المختصة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,814

أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.

ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

"سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة