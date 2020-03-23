أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين. ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد. "سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.

فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول بدر الجبل سبق 2020-03-23 أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.



ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



"سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:50 PM

اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 10:28 PM

فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول صور ومقاطع عدة أظهرت "التزام" المواطنين و"حزم" الجهات المختصة





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أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.



ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



"سبق" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.