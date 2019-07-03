النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعدة رتب .. فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بإدارة الخدمات الطبية

للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية، برتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول" للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وقالت الإدارة: يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ، حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ، ويتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة أبشر - التوظيف على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مِن ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً وألا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، ولا يقل طول المتقدمة عن (155) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

واشترطت الإدارة أيضاً ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأيّ سبب أو موظفة في جهة حكومية وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة إجراءات واختبارات القبول كافة، والحصول على درجة "البكالوريوس، الدبلوم" بنفس التخصص الصحي بتقدير "جيد" فأعلى، وأن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني، وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول في أثناء فترة التقديم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعدة رتب .. فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بإدارة الخدمات الطبية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية، برتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول" للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وقالت الإدارة: يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ، حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ، ويتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة أبشر - التوظيف على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مِن ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً وألا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، ولا يقل طول المتقدمة عن (155) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

واشترطت الإدارة أيضاً ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأيّ سبب أو موظفة في جهة حكومية وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة إجراءات واختبارات القبول كافة، والحصول على درجة "البكالوريوس، الدبلوم" بنفس التخصص الصحي بتقدير "جيد" فأعلى، وأن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني، وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول في أثناء فترة التقديم.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:34 PM

بعدة رتب .. فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بإدارة الخدمات الطبية

للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
4
4,678

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية، برتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول" للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وقالت الإدارة: يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ، حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ، ويتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة أبشر - التوظيف على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مِن ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً وألا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، ولا يقل طول المتقدمة عن (155) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

واشترطت الإدارة أيضاً ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأيّ سبب أو موظفة في جهة حكومية وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة إجراءات واختبارات القبول كافة، والحصول على درجة "البكالوريوس، الدبلوم" بنفس التخصص الصحي بتقدير "جيد" فأعلى، وأن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني، وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول في أثناء فترة التقديم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,551
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,380
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,807
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,339

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة