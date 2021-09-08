"جمدت الدم في عروقه".. شاهد أخطر لقاء بين إنسان وحية كوبرا

معلقون: "الحية أهانت الصياد".. "بل كُتبت له حياة جديدة"

رغم أن هذا الرجل الهندي مدرب على مواجهة حية الكوبرا والتعامل معها؛ لكنها بالفعل "جمّدت الدم في عروقه" كما قال أحد مُشاهدي الفيديو، إنها الكوبرا الملك في حجمها وقوتها وعنفوانها، والأهم الصدمة التي تسببت بها.

والفيديو الذي نشره موظف الحياة البرية الهندي سوسانتا ناندا على موقع "تويتر" لم يزد عن ثماني ثوانٍ؛ لكنه كشف الكثير عن هذه الحية الخطيرة، يقول "ناندا": "تتميز الكوبرا الملك برأسها الذي يشبه التاج الملكي.. فهل تعرف أن الكوبرا الملك هي أطول حية سامة على الأرض؟ شاهد الفيديو".

وفي الفيديو المرعب، يظهر صياد الثعابين الهندي وهو يحاول السيطرة على الكوبرا الضخمة، التي هربت إلى داخل المنزل، وهنا تخلى الصياد عن حذره كما ترك أدوات الصيد؛ فمد يده محاولًا سحبها من ذيلها إلى أعلى ليسيطر عليها؛ لكن الحية فاجأت الصياد بما لم يتوقعه.

استدارت الحية بسرعة وخرجت برأسها من الباب؛ لكنها لم تخرج زاحفة، بل انتصبت بقوة وعنف حتى صارت أكثر من نصف طول الرجل، وهنا ألقى الرجل خشبة من يده، وجمُد في مكانه من الرعب، كأنه استسلم لها لتضربه، ثم تمالك نفسه قليلًا وتراجع للوراء؛ بينما ظلت هي واقفة تتحدى.

وفي تعليقهم على الفيديو المخيف، أكد المعلقون أنهم أصيبوا بالرعب كالصياد تمامًا، يقول المعلق "شيفا كولاجونتا": "لقد جمدت الدم في عروق هذا الرجل"، ويؤكد المعلق "جاقا برادهان" "أن هذا الرجل كُتبت له حياة جديدة"، ويرى المعلق "نشيث بورسناني" أن الفيديو "نموذج للفشل في صيد الكوبرا"؛ بينما تشعر المعلقة "شيري شارما" أن "الحية أهانت الصياد".