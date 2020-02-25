النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سجون الرياض" تكرّم "الحقباني" و"المواش" لتقديمهما برامج توعوية ودينية للنزلاء

ثمّنت المديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض لعدد من الدعاة بمحافظة الأفلاج؛ تقديمهم برامج توعوية ودينية لنزلاء شعبة سجن المحافظة.

جاء ذلك خلال تلقي الداعية محمد مبارك المواش، والداعية ناجي محمد الحقباني؛ شكرًا وتقديرًا من المديرية العامة للسجون نظير جهودهما المميزة، ثمّن خلاله المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ تقديمهم برامج دينية وثقافية وتوعوية لنزلاء السجن.

يشار إلى أن شعبة سجن الأفلاج تقدم العديد من البرامج المتنوعة دينية وثقافية وتوعوية ورياضية وفعاليات عيدية لنزلاء السجن، كما يقدم مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برامج تدريبية لتوعوية ترفيهية لنزلاء السجن؛ لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سجون الرياض" تكرّم "الحقباني" و"المواش" لتقديمهما برامج توعوية ودينية للنزلاء
سبق

ثمّنت المديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض لعدد من الدعاة بمحافظة الأفلاج؛ تقديمهم برامج توعوية ودينية لنزلاء شعبة سجن المحافظة.

جاء ذلك خلال تلقي الداعية محمد مبارك المواش، والداعية ناجي محمد الحقباني؛ شكرًا وتقديرًا من المديرية العامة للسجون نظير جهودهما المميزة، ثمّن خلاله المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ تقديمهم برامج دينية وثقافية وتوعوية لنزلاء السجن.

يشار إلى أن شعبة سجن الأفلاج تقدم العديد من البرامج المتنوعة دينية وثقافية وتوعوية ورياضية وفعاليات عيدية لنزلاء السجن، كما يقدم مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برامج تدريبية لتوعوية ترفيهية لنزلاء السجن؛ لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:32 PM

"سجون الرياض" تكرّم "الحقباني" و"المواش" لتقديمهما برامج توعوية ودينية للنزلاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
511

ثمّنت المديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض لعدد من الدعاة بمحافظة الأفلاج؛ تقديمهم برامج توعوية ودينية لنزلاء شعبة سجن المحافظة.

جاء ذلك خلال تلقي الداعية محمد مبارك المواش، والداعية ناجي محمد الحقباني؛ شكرًا وتقديرًا من المديرية العامة للسجون نظير جهودهما المميزة، ثمّن خلاله المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ تقديمهم برامج دينية وثقافية وتوعوية لنزلاء السجن.

يشار إلى أن شعبة سجن الأفلاج تقدم العديد من البرامج المتنوعة دينية وثقافية وتوعوية ورياضية وفعاليات عيدية لنزلاء السجن، كما يقدم مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برامج تدريبية لتوعوية ترفيهية لنزلاء السجن؛ لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,236
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,939

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة