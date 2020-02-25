"سجون الرياض" تكرّم "الحقباني" و"المواش" لتقديمهما برامج توعوية ودينية للنزلاء

ثمّنت المديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض لعدد من الدعاة بمحافظة الأفلاج؛ تقديمهم برامج توعوية ودينية لنزلاء شعبة سجن المحافظة.

جاء ذلك خلال تلقي الداعية محمد مبارك المواش، والداعية ناجي محمد الحقباني؛ شكرًا وتقديرًا من المديرية العامة للسجون نظير جهودهما المميزة، ثمّن خلاله المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ تقديمهم برامج دينية وثقافية وتوعوية لنزلاء السجن.

يشار إلى أن شعبة سجن الأفلاج تقدم العديد من البرامج المتنوعة دينية وثقافية وتوعوية ورياضية وفعاليات عيدية لنزلاء السجن، كما يقدم مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برامج تدريبية لتوعوية ترفيهية لنزلاء السجن؛ لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح.

