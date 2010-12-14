النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لدعم الإنتاج السينمائي في المملكة.. "الأفلام" تعلن برنامج الحوافز الدولية والمحلية

بالتزامن مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم، برنامج الحوافز المحلية والدولية الذي ستقدمه لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة؛ تزامناً مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية، بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.

ويعد برنامج الحوافز واحداً من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

وقد جاء البرنامج ثمرةً لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالمياً، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز "الاسترجاع النقدي" والتي تصل إلى 40% من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.

ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير على مستوى صناعة الأفلام بالمملكة والمواهب السعودية، وذلك من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية للمواهب السعودية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.

ومن المتوقع أن يجذب برنامج الحوافز أفلاماً سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردون السعوديون الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكلٍ غير مباشر.

وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج: مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج "مثل: منتج، مخرج، ممثلين رئيسيين، كاتب سيناريو رئيسي وما إلى ذلك" للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل المملكة، وطاقم تحت خط الإنتاج "مثل: طاقم الإضاءة، تصميم الإنتاج، إلخ" لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة "الاستوديوهات والمنازل والكوفيهات وغيرها"، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بواليص التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لدعم الإنتاج السينمائي في المملكة.. "الأفلام" تعلن برنامج الحوافز الدولية والمحلية
سبق

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم، برنامج الحوافز المحلية والدولية الذي ستقدمه لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة؛ تزامناً مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية، بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.

ويعد برنامج الحوافز واحداً من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

وقد جاء البرنامج ثمرةً لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالمياً، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز "الاسترجاع النقدي" والتي تصل إلى 40% من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.

ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير على مستوى صناعة الأفلام بالمملكة والمواهب السعودية، وذلك من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية للمواهب السعودية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.

ومن المتوقع أن يجذب برنامج الحوافز أفلاماً سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردون السعوديون الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكلٍ غير مباشر.

وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج: مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج "مثل: منتج، مخرج، ممثلين رئيسيين، كاتب سيناريو رئيسي وما إلى ذلك" للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل المملكة، وطاقم تحت خط الإنتاج "مثل: طاقم الإضاءة، تصميم الإنتاج، إلخ" لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة "الاستوديوهات والمنازل والكوفيهات وغيرها"، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بواليص التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
04:19 PM

لدعم الإنتاج السينمائي في المملكة.. "الأفلام" تعلن برنامج الحوافز الدولية والمحلية

بالتزامن مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
255

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم، برنامج الحوافز المحلية والدولية الذي ستقدمه لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة؛ تزامناً مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية، بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.

ويعد برنامج الحوافز واحداً من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

وقد جاء البرنامج ثمرةً لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالمياً، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز "الاسترجاع النقدي" والتي تصل إلى 40% من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.

ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير على مستوى صناعة الأفلام بالمملكة والمواهب السعودية، وذلك من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية للمواهب السعودية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.

ومن المتوقع أن يجذب برنامج الحوافز أفلاماً سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردون السعوديون الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكلٍ غير مباشر.

وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج: مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج "مثل: منتج، مخرج، ممثلين رئيسيين، كاتب سيناريو رئيسي وما إلى ذلك" للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل المملكة، وطاقم تحت خط الإنتاج "مثل: طاقم الإضاءة، تصميم الإنتاج، إلخ" لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة "الاستوديوهات والمنازل والكوفيهات وغيرها"، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بواليص التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة