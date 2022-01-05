رئيس الهلال "ابن نافل": كل ملفاتنا مغلقة باستثناء نهائي السوبر

قال إن شعارهم الجديد (بطولات أكثر.. معًا أقوى)

يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ الهلال، بهذه الكلمات وجّه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل رسالته لجماهير ناديه، قبل لقاء الهلال والفيصلي، غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأضاف "ابن نافل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله .. كل الملفات مغلقة باستثناء "النهائي".



واختتم : "تركيزنا وكذلك الجماهير يجب أن يكون نحو العمل على تحقيق (بطولات أكثر).. وبشعار (معًا أقوى) .