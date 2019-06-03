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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بأن يوم غد أول أيام عيد الفطر

ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.
ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بأن يوم غد أول أيام عيد الفطر
سبق

ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.
ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:02 PM

ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بأن يوم غد أول أيام عيد الفطر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
19,273

ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.
ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير.

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