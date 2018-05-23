برعاية سبق .. "جمعية الزهايمر" تسيّر قوافل "رفقة" لمساعدة أسر المرضى

انطلق المشروع في مطلع شهر رمضان بمشاركة جهات عامة وخاصة بارزة

بدأت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مشروع "رفقة"، الذي يهدف إلى إعانة أسر مرضى الزهايمر ومساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية، وإدخال البهجة في قلوبهم ضمن مشروعاتها الدائمة، وذلك برعاية إعلامية من صحيفة سبق الإلكترونية.

وتفصيلاً، انطلق المشروع في مطلع شهر رمضان الجاري، ابتداءً من المنطقة الوسطى (الرياض)، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان.

ويرافق قوافل المشروع الذي تتبناه الجمعية للسنة الخامسة على التوالي كوادر من القطاع الصحي والتطوعي، وفريق العمل الإداري بالجمعية، بالإضافة إلى الأعضاء العاملين فيها، حيث استفاد لهذا العام حتى الآن من مشروع رفقة (496) أسرة في مناطق المملكة المختلفة من خلال توفير احتياجاتهم المعنوية والمادية للأسر المتعففة، ليحظوا بحياة كريمة من خلال تغطية هذه الاحتياجات، وذلك تحقيقًا لمبدأ التكافل والرحمة الذي ترفعه الجمعية الداعم، والمساندة لكبار السن من مرضى الزهايمر.

ويلبي المشروع الذي يغطي كل مناطق المملكة من خلال شركاء الجمعية الاستراتيجيين الخيريين والصحيين، حاجة المئات من الأسر التي يوجد فيها مريض بالزهايمر من الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى توفير العاملات المنزليات، ودعم الإيجارات المنزلية، وتغطية التكاليف الأخرى من فواتير الكهرباء والماء وغيرها، كما يقدم المشروع الاستشارات الاجتماعية لأسر مرضى الزهايمر التي تعينهم على تقديم الخدمة المثلى وبالطرق الصحيحة لمرضاهم .

ويأتي مشروع "رفقة" الرائد ضمن مسار معين من برامج الدعم الاجتماعي، في إطار أهداف الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في التنمية الاجتماعية ودعم جهود الدولة في توفير أفضل خدمة ممكنة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

وتنفذ الجمعية مشروع "رفقة" في إطار ثوابتها الرئيسة والمهمة التي تحث على رعايتهم بالطريقة المثلى والتأكد من وضع المريض الصحي والاجتماعي والنفسي، ولامست الجمعية اهتمامًا كبيرًا في أوساط المجتمع، ورغبة شديدة من القطاعات ورجال الأعمال والداعمين في زيارة المرضى وهذا هو الدور التكاملي الذي تعمل فيه المؤسسات، والجمعيات الخيرية مع المؤسسات، والمحسنين من أفراد المجتمع.

وتتقدم الجمعية بجزيل الشكر لمن أسهم في إنجاح المشروع من الشركاء الاستراتيجيين، وأبرزهم: أمانة منطقة الرياض، وهيئة النقل العام، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومجمع السواك الطبي، ومركز الضحى للعلاج الطبيعي، والبنك السعودي للاستثمار، وسماسكو، وصافولا، ونابكو الوطنية "سانيتا"، وإدارة الطب المنزلي بالمدينة المنورة، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ولجنة أصدقاء المرضى بالقصيم، وإدارة الطب المنزلي بحائل، وجمعية برنامج فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالجوف، وإدارة الرعاية الصحية المنزلية بجازان، وإدارة الرعاية الصحية المنزلية بعسير، وأوقاف محمد العلي العبداللطيف وشركة الخزامى وقنوات ٢٤.

وللاستفسار عن المشروع يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa أو من خلال الهاتف ( 0112143838 - 0114100112 ) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (saudialzheimer )