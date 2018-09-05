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هيئة النقل تحذّر: لا تتعاملوا مع تطبيقات "توديني وتاكسي فاي"

قالت: لم تحصل على التراخيص اللازمة .. حرصاً على سلامتكم

حذّرت هيئة النقل العام على لسان المتحدث الرسمي لها عبدالله صايل المطيري؛ الجميع من التعامل مع تطبيقات توجيه المركبات (توديني وتاكسي فاي) لعدم حصولها على التراخيص اللازم.

تفصيلاً؛ قال المطيري: "توضّح هيئة النقل العام للجمهور الكريم، أن التطبيق المسمّى #توديني @Twadeeny وتطبيق #تاكسي_فاي @taxifyksa غير مرخّصين من الهيئة، ونحذر من التعامل معهما وكافة #تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصاً على سلامة الجميع".

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هيئة النقل تحذّر: لا تتعاملوا مع تطبيقات "توديني وتاكسي فاي"
سبق

حذّرت هيئة النقل العام على لسان المتحدث الرسمي لها عبدالله صايل المطيري؛ الجميع من التعامل مع تطبيقات توجيه المركبات (توديني وتاكسي فاي) لعدم حصولها على التراخيص اللازم.

تفصيلاً؛ قال المطيري: "توضّح هيئة النقل العام للجمهور الكريم، أن التطبيق المسمّى #توديني @Twadeeny وتطبيق #تاكسي_فاي @taxifyksa غير مرخّصين من الهيئة، ونحذر من التعامل معهما وكافة #تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصاً على سلامة الجميع".

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:02 AM

هيئة النقل تحذّر: لا تتعاملوا مع تطبيقات "توديني وتاكسي فاي"

قالت: لم تحصل على التراخيص اللازمة .. حرصاً على سلامتكم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
7
10,214

حذّرت هيئة النقل العام على لسان المتحدث الرسمي لها عبدالله صايل المطيري؛ الجميع من التعامل مع تطبيقات توجيه المركبات (توديني وتاكسي فاي) لعدم حصولها على التراخيص اللازم.

تفصيلاً؛ قال المطيري: "توضّح هيئة النقل العام للجمهور الكريم، أن التطبيق المسمّى #توديني @Twadeeny وتطبيق #تاكسي_فاي @taxifyksa غير مرخّصين من الهيئة، ونحذر من التعامل معهما وكافة #تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصاً على سلامة الجميع".

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