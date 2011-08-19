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"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر

الوافدون منهما سيخضعون لإجراءات صارمة

أدرجت فرنسا اليوم (الخميس) كلاً من المغرب والجزائر في قائمة البلدان، التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية، أن الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه السبت المقبل، يعني أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلاً ذاتيًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن عدد المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو (حزيران) الماضي.

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فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر
سبق

أدرجت فرنسا اليوم (الخميس) كلاً من المغرب والجزائر في قائمة البلدان، التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية، أن الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه السبت المقبل، يعني أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلاً ذاتيًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن عدد المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو (حزيران) الماضي.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:13 PM

فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر

الوافدون منهما سيخضعون لإجراءات صارمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت فرنسا اليوم (الخميس) كلاً من المغرب والجزائر في قائمة البلدان، التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية، أن الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه السبت المقبل، يعني أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلاً ذاتيًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن عدد المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو (حزيران) الماضي.

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