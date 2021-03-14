10 مخالفات لمنشآت تجارية لعدم تمثلها في التقيد بالإجراءات الاحترازية بمكة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة 70 جولة رقابية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات 70 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وذلك لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، وتهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يسبب خطراً على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله خميس الزايدي أن الفرق الرقابية حررت 10 مخالفات لمنشآت تجارية، وذلك لعدم تمثلها في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى مخالفتها البروتوكولات الوقائية، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على جميع المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الاشتراطات، وذلك حرصاً على كل ما يمس سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.