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السفارة السعودية بالأردن: لا بلاغات عن تعرض مواطنينا للنهب

المتحدث: الشائعات تبثها جهات معادية لضرب اللحمة بين الأشقاء

نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في عمان عبدالسلام بن عبدالله العنزي، تلقي أي بلاغ بخصوص تعرض مواطنين للسلب او النهب خلال تنزههم في وادي الريان شمال الأردن.

وأكد "العنزي" المتابعة الحثيثة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود والأقسام العاملة في السفارةعلى مدار الساعة.

وقال: الأردن بلد أمن وأمان والأجهزة الأمنية فيه لديها القدرة على تقديم كامل الرعاية لزوار الأردن والمقيمين على أراضيه.

وأضاف: مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى زرع الفتن ونشر الأكاذيب والقصص المختلفة، تعمل على نشرها والترويج لها جهات معادية للمملكتين من أجل ضرب اللحمة بين الأشقاء في البلدين الشقيقين وخلق صورة غير حقيقية للواقع الآمن الذي يجده السائح في الأردن.

وأردف المتحدث: هناك تعاون كبير بين السفارة والأجهزة الأمنية الأردنية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السعوديين القادمين للسياحة في الأردن أو المقيمين منهم للعلاج أو الدراسة.

وتابع: السائح القادم إلى الأردن الشقيق يجد حسن التعامل، وهذه هي طبيعة الشعب الأردني التي جبلت على الكرم والضيافة وحسن استقبال الضيف.

وناشد "العنزي" الجميع، سواء السعوديين في المملكة أو المقيمين في الاردن، عدم مساعدة الأعداء من خلال نقل وتداول مثل هذه الشائعات والترويج لها، وشدد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بالأردن: لا بلاغات عن تعرض مواطنينا للنهب
سبق

نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في عمان عبدالسلام بن عبدالله العنزي، تلقي أي بلاغ بخصوص تعرض مواطنين للسلب او النهب خلال تنزههم في وادي الريان شمال الأردن.

وأكد "العنزي" المتابعة الحثيثة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود والأقسام العاملة في السفارةعلى مدار الساعة.

وقال: الأردن بلد أمن وأمان والأجهزة الأمنية فيه لديها القدرة على تقديم كامل الرعاية لزوار الأردن والمقيمين على أراضيه.

وأضاف: مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى زرع الفتن ونشر الأكاذيب والقصص المختلفة، تعمل على نشرها والترويج لها جهات معادية للمملكتين من أجل ضرب اللحمة بين الأشقاء في البلدين الشقيقين وخلق صورة غير حقيقية للواقع الآمن الذي يجده السائح في الأردن.

وأردف المتحدث: هناك تعاون كبير بين السفارة والأجهزة الأمنية الأردنية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السعوديين القادمين للسياحة في الأردن أو المقيمين منهم للعلاج أو الدراسة.

وتابع: السائح القادم إلى الأردن الشقيق يجد حسن التعامل، وهذه هي طبيعة الشعب الأردني التي جبلت على الكرم والضيافة وحسن استقبال الضيف.

وناشد "العنزي" الجميع، سواء السعوديين في المملكة أو المقيمين في الاردن، عدم مساعدة الأعداء من خلال نقل وتداول مثل هذه الشائعات والترويج لها، وشدد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:22 PM

السفارة السعودية بالأردن: لا بلاغات عن تعرض مواطنينا للنهب

المتحدث: الشائعات تبثها جهات معادية لضرب اللحمة بين الأشقاء

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بدر الجبل - تبوك
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نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في عمان عبدالسلام بن عبدالله العنزي، تلقي أي بلاغ بخصوص تعرض مواطنين للسلب او النهب خلال تنزههم في وادي الريان شمال الأردن.

وأكد "العنزي" المتابعة الحثيثة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود والأقسام العاملة في السفارةعلى مدار الساعة.

وقال: الأردن بلد أمن وأمان والأجهزة الأمنية فيه لديها القدرة على تقديم كامل الرعاية لزوار الأردن والمقيمين على أراضيه.

وأضاف: مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى زرع الفتن ونشر الأكاذيب والقصص المختلفة، تعمل على نشرها والترويج لها جهات معادية للمملكتين من أجل ضرب اللحمة بين الأشقاء في البلدين الشقيقين وخلق صورة غير حقيقية للواقع الآمن الذي يجده السائح في الأردن.

وأردف المتحدث: هناك تعاون كبير بين السفارة والأجهزة الأمنية الأردنية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السعوديين القادمين للسياحة في الأردن أو المقيمين منهم للعلاج أو الدراسة.

وتابع: السائح القادم إلى الأردن الشقيق يجد حسن التعامل، وهذه هي طبيعة الشعب الأردني التي جبلت على الكرم والضيافة وحسن استقبال الضيف.

وناشد "العنزي" الجميع، سواء السعوديين في المملكة أو المقيمين في الاردن، عدم مساعدة الأعداء من خلال نقل وتداول مثل هذه الشائعات والترويج لها، وشدد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

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