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خلال 3 أيام في رمضان.. 600 جولة رقابية بالطائف ترصد مخالفات مرافق الأغذية

شملت عدداً من المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات

نفّذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية 600 جولة رقابية مكثفة على الأنشطة الغذائية والتجارية خلال الفترة الماضية من شهر رمضان، شملت عدداً من المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات والأنشطة المتعلقة بالمستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنها توفير المعقمات والقفازات والمساحات الكافية بين المتسوقين وعدم الاكتظاظ داخل المحل، كما راقبت الفرق الميدانية تطبيق الاشتراطات الصحية داخل الأنشطة كالحفاظ على مستوى النظافة وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية بشكل سليم، ونظافة أماكن الإعداد والتحضير وتغليف الأطعمة بشكل صحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

كما تابعت الفرق الرقابية البسطات العشوائية وبسطات بيع المشروبات الرمضانية والحلويات الشرقية؛ لضمان عدم مزاولة النشاط داخل الأحياء السكنية أو بالشوارع الداخلية، وتأتي هذه الجولات ضمن البرنامج الرقابي الشامل والذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة المعروضات، والحفاظ على أعلى معايير جودة الغذاء المقدم للمستهلك.

ويعمل أكثر من 60 فرقة رقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية في مجال صحة البيئة والأسواق على مدار اليوم من خلال برنامج صباحي وآخر مسائي؛ لمتابعة الأنشطة المختلفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

أمانة الطائف

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خلال 3 أيام في رمضان.. 600 جولة رقابية بالطائف ترصد مخالفات مرافق الأغذية
سبق

نفّذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية 600 جولة رقابية مكثفة على الأنشطة الغذائية والتجارية خلال الفترة الماضية من شهر رمضان، شملت عدداً من المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات والأنشطة المتعلقة بالمستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنها توفير المعقمات والقفازات والمساحات الكافية بين المتسوقين وعدم الاكتظاظ داخل المحل، كما راقبت الفرق الميدانية تطبيق الاشتراطات الصحية داخل الأنشطة كالحفاظ على مستوى النظافة وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية بشكل سليم، ونظافة أماكن الإعداد والتحضير وتغليف الأطعمة بشكل صحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

كما تابعت الفرق الرقابية البسطات العشوائية وبسطات بيع المشروبات الرمضانية والحلويات الشرقية؛ لضمان عدم مزاولة النشاط داخل الأحياء السكنية أو بالشوارع الداخلية، وتأتي هذه الجولات ضمن البرنامج الرقابي الشامل والذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة المعروضات، والحفاظ على أعلى معايير جودة الغذاء المقدم للمستهلك.

ويعمل أكثر من 60 فرقة رقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية في مجال صحة البيئة والأسواق على مدار اليوم من خلال برنامج صباحي وآخر مسائي؛ لمتابعة الأنشطة المختلفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:12 PM

خلال 3 أيام في رمضان.. 600 جولة رقابية بالطائف ترصد مخالفات مرافق الأغذية

شملت عدداً من المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نفّذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية 600 جولة رقابية مكثفة على الأنشطة الغذائية والتجارية خلال الفترة الماضية من شهر رمضان، شملت عدداً من المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات والأنشطة المتعلقة بالمستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنها توفير المعقمات والقفازات والمساحات الكافية بين المتسوقين وعدم الاكتظاظ داخل المحل، كما راقبت الفرق الميدانية تطبيق الاشتراطات الصحية داخل الأنشطة كالحفاظ على مستوى النظافة وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية بشكل سليم، ونظافة أماكن الإعداد والتحضير وتغليف الأطعمة بشكل صحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

كما تابعت الفرق الرقابية البسطات العشوائية وبسطات بيع المشروبات الرمضانية والحلويات الشرقية؛ لضمان عدم مزاولة النشاط داخل الأحياء السكنية أو بالشوارع الداخلية، وتأتي هذه الجولات ضمن البرنامج الرقابي الشامل والذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة المعروضات، والحفاظ على أعلى معايير جودة الغذاء المقدم للمستهلك.

ويعمل أكثر من 60 فرقة رقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية في مجال صحة البيئة والأسواق على مدار اليوم من خلال برنامج صباحي وآخر مسائي؛ لمتابعة الأنشطة المختلفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

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