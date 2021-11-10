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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

"جونسون" أشاد بعزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في 2060

‬ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
سبق

‬ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:42 PM

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

"جونسون" أشاد بعزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في 2060

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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‬ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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