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مدير جامعة الجوف يشيد بالقرارات الملكية

قال إنها استمرار للبناء والتطوير

قال مدير جامعة الجوف، د. إسماعيل بن محمد البشري، إن مسيرة البناء والتطوير تستمر في بلادنا المباركة، وفي عهد ملك الحزم والعزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وولي عهده الأمين، بإصدار عدد من الأوامر الملكية التي شملت العديد من القطاعات التنموية والأمنية والعسكرية والتعليمية، بالإضافة لتعيين قيادات شابة في بعض إمارات مناطق المملكة.

وقال إن "القرارات الملكية الصادرة مؤخرًا، تأتي استكمالاً للإجراءات الحكيمة التي قام ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين، من إعادة الهيكلة، واستمرار البناء المتواصل منذ توليه ـ يحفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد".

وأضاف أن ما يلفت النظر دائمًا، وفي كل تلك القرارات، شموليتها لقطاعات عديدة في الدولة وضخ القيادات الشابة في عدة مجالات في الوطن.

ولفت إلى أن تلك القرارات تدعونا للاطمئنان على حاضر ومستقبل بلادنا، بمشيئة الله وتوفيقه، ثم بحكمة ونظرة الملك سلمان، الثاقبة والشاملة لكل شؤون الدولة.

ورفع الدكتور إسماعيل البشري، تهنئته للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية وتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعيًا له بالتوفيق والسداد لمواصلة بناء وتطوير منطقة الجوف في ظل القيادة الرشيدة سددها الله لخدمة الدين الوطن.

كما رفع خالص التهنئة للأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، مقدمًا له الشكر والعرفان على كل ما قدمه لمنطقة وجامعة الجوف طوال مدة إمارته لها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة الجوف يشيد بالقرارات الملكية
سبق

قال مدير جامعة الجوف، د. إسماعيل بن محمد البشري، إن مسيرة البناء والتطوير تستمر في بلادنا المباركة، وفي عهد ملك الحزم والعزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وولي عهده الأمين، بإصدار عدد من الأوامر الملكية التي شملت العديد من القطاعات التنموية والأمنية والعسكرية والتعليمية، بالإضافة لتعيين قيادات شابة في بعض إمارات مناطق المملكة.

وقال إن "القرارات الملكية الصادرة مؤخرًا، تأتي استكمالاً للإجراءات الحكيمة التي قام ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين، من إعادة الهيكلة، واستمرار البناء المتواصل منذ توليه ـ يحفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد".

وأضاف أن ما يلفت النظر دائمًا، وفي كل تلك القرارات، شموليتها لقطاعات عديدة في الدولة وضخ القيادات الشابة في عدة مجالات في الوطن.

ولفت إلى أن تلك القرارات تدعونا للاطمئنان على حاضر ومستقبل بلادنا، بمشيئة الله وتوفيقه، ثم بحكمة ونظرة الملك سلمان، الثاقبة والشاملة لكل شؤون الدولة.

ورفع الدكتور إسماعيل البشري، تهنئته للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية وتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعيًا له بالتوفيق والسداد لمواصلة بناء وتطوير منطقة الجوف في ظل القيادة الرشيدة سددها الله لخدمة الدين الوطن.

كما رفع خالص التهنئة للأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، مقدمًا له الشكر والعرفان على كل ما قدمه لمنطقة وجامعة الجوف طوال مدة إمارته لها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:27 PM

مدير جامعة الجوف يشيد بالقرارات الملكية

قال إنها استمرار للبناء والتطوير

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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قال مدير جامعة الجوف، د. إسماعيل بن محمد البشري، إن مسيرة البناء والتطوير تستمر في بلادنا المباركة، وفي عهد ملك الحزم والعزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وولي عهده الأمين، بإصدار عدد من الأوامر الملكية التي شملت العديد من القطاعات التنموية والأمنية والعسكرية والتعليمية، بالإضافة لتعيين قيادات شابة في بعض إمارات مناطق المملكة.

وقال إن "القرارات الملكية الصادرة مؤخرًا، تأتي استكمالاً للإجراءات الحكيمة التي قام ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين، من إعادة الهيكلة، واستمرار البناء المتواصل منذ توليه ـ يحفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد".

وأضاف أن ما يلفت النظر دائمًا، وفي كل تلك القرارات، شموليتها لقطاعات عديدة في الدولة وضخ القيادات الشابة في عدة مجالات في الوطن.

ولفت إلى أن تلك القرارات تدعونا للاطمئنان على حاضر ومستقبل بلادنا، بمشيئة الله وتوفيقه، ثم بحكمة ونظرة الملك سلمان، الثاقبة والشاملة لكل شؤون الدولة.

ورفع الدكتور إسماعيل البشري، تهنئته للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية وتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعيًا له بالتوفيق والسداد لمواصلة بناء وتطوير منطقة الجوف في ظل القيادة الرشيدة سددها الله لخدمة الدين الوطن.

كما رفع خالص التهنئة للأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، مقدمًا له الشكر والعرفان على كل ما قدمه لمنطقة وجامعة الجوف طوال مدة إمارته لها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

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