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شبهة انتحار.. سُلَّم خشبي يقود للعثور على "فتاة الليث" المتوفاة داخل خزان مياه

شقيقها: تعاني اعتلالات نفسية

كشف شقيق الفتاة التي وُجدت متوفاة داخل خزان مياه بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث تفاصيل جديدة حول وفاتها.

وقال شقيق الفتاة لـ"سبق": "بعد ظهر اليوم اختفت شقيقتي من منزل أسرتها بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وبعد تكثيف البحث عنها من قِبل أفراد الأسرة عُثر عليها داخل خزان الماء بالمنزل".

وأشار إلى أنها تعاني اعتلالات نفسية، ووجدوا سُلَّمًا خشبيًّا، استعانت به المتوفاة؛ لكي تعتلي الخزان المائي الذي يبلغ ارتفاعه مترين، على غفلة من ذويها؛ وهو ما يشير إلى وجود شبهة انتحار، على حد قوله.

ولفت إلى أن لديها ملفًا في مستشفى شهار بالطائف، وتُراجع بالمستشفى ذاته منذ أربع سنوات، وتبلغ من العمر 19 عامًا، وتعاني اعتلالات نفسية.

وأكد أن الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام لحين استكمال إجراءات التحقيق من قِبل الجهات الأمنية والنيابة العامة.

وكانت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث قد باشرت الحادثة بعد تلقيها بلاغًا، يفيد بوفاة فتاة عشرينية داخل خزان مياه شرقي المحافظة.

الجهات الأمنية الليث غميقة غرق فتاة الجهات الأمنية بمركز غميقة تباشر التحقيق في وفاة عشرينية غرقًا بخزان منزلها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شبهة انتحار.. سُلَّم خشبي يقود للعثور على "فتاة الليث" المتوفاة داخل خزان مياه
سبق

كشف شقيق الفتاة التي وُجدت متوفاة داخل خزان مياه بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث تفاصيل جديدة حول وفاتها.

وقال شقيق الفتاة لـ"سبق": "بعد ظهر اليوم اختفت شقيقتي من منزل أسرتها بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وبعد تكثيف البحث عنها من قِبل أفراد الأسرة عُثر عليها داخل خزان الماء بالمنزل".

وأشار إلى أنها تعاني اعتلالات نفسية، ووجدوا سُلَّمًا خشبيًّا، استعانت به المتوفاة؛ لكي تعتلي الخزان المائي الذي يبلغ ارتفاعه مترين، على غفلة من ذويها؛ وهو ما يشير إلى وجود شبهة انتحار، على حد قوله.

ولفت إلى أن لديها ملفًا في مستشفى شهار بالطائف، وتُراجع بالمستشفى ذاته منذ أربع سنوات، وتبلغ من العمر 19 عامًا، وتعاني اعتلالات نفسية.

وأكد أن الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام لحين استكمال إجراءات التحقيق من قِبل الجهات الأمنية والنيابة العامة.

وكانت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث قد باشرت الحادثة بعد تلقيها بلاغًا، يفيد بوفاة فتاة عشرينية داخل خزان مياه شرقي المحافظة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:53 PM

شبهة انتحار.. سُلَّم خشبي يقود للعثور على "فتاة الليث" المتوفاة داخل خزان مياه

شقيقها: تعاني اعتلالات نفسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف شقيق الفتاة التي وُجدت متوفاة داخل خزان مياه بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث تفاصيل جديدة حول وفاتها.

وقال شقيق الفتاة لـ"سبق": "بعد ظهر اليوم اختفت شقيقتي من منزل أسرتها بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وبعد تكثيف البحث عنها من قِبل أفراد الأسرة عُثر عليها داخل خزان الماء بالمنزل".

وأشار إلى أنها تعاني اعتلالات نفسية، ووجدوا سُلَّمًا خشبيًّا، استعانت به المتوفاة؛ لكي تعتلي الخزان المائي الذي يبلغ ارتفاعه مترين، على غفلة من ذويها؛ وهو ما يشير إلى وجود شبهة انتحار، على حد قوله.

ولفت إلى أن لديها ملفًا في مستشفى شهار بالطائف، وتُراجع بالمستشفى ذاته منذ أربع سنوات، وتبلغ من العمر 19 عامًا، وتعاني اعتلالات نفسية.

وأكد أن الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام لحين استكمال إجراءات التحقيق من قِبل الجهات الأمنية والنيابة العامة.

وكانت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث قد باشرت الحادثة بعد تلقيها بلاغًا، يفيد بوفاة فتاة عشرينية داخل خزان مياه شرقي المحافظة.

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