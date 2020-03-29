الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439
سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.
وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439.
فيروس كورونا الجديد
الصين
الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-29
سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.
وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:27 AM
الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439
سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.
وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439.