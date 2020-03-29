الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439

سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439.