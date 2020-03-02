وفاة "القصب" شقيق خطيب جامع أنس بن مالك بالرياض

توفي، مساء الأحد، محمد بن علي القصب الميهوبي، شقيق إمام وخطيب جامع أنس بن مالك بشرق العاصمة الرياض، الشيخ سيار بن علي القصب.

وأديت صلاة الجنازة على الفقيد، عصر اليوم، بجامع الراجحي بحي الجزيرة، ووري جثمانه بمقبرة النسيم.

والمتوفى هو عم زوجة الزميل الإعلامي عبدالله بن يتيم العنزي، كما يُستقبل العزاء مساء اليوم وغدًا، في منزل أخيه الشيخ سيار علي القصب، الواقع خلف جامع أبي عبيدة بحي النسيم الشرقي بالرياض، أو بالاتصال على جوال أبو عبدالعزيز ( 0504497362)، أو أخيه الشيخ فرحان على القصب (0503411113).

وتتقدم صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لذوي الفقيد محمد القصب، كما تسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.