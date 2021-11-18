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مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة يجتاز اختبارات فحص الروبيان

للعام السادس بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي عن العام 2019م

اجتاز مختبر مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اختبار الحلقة Ring Test في التشخيص الفيروسي للعام السادس بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي RT-PCR عن عام ٢٠١٩م.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن هذا الاختبار يأتي ضمن الاختبارات الدورية في تقييم أداء المختبرات التشخيصية، والتي تنظمها جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد الاختبار على قياس قدرة المختبر على التشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان وضمن العينات المرسلة من قِبل مختبر الأمراض بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة لهذا الغرض، ويعد مختبر علم الأحياء المائية بجامعة أريزونا المختبر المعترف به في منظمة الصحة العالمية OIE كمختبر مرجعي لأمراض الروبيان.

وأشار "الغامدي" إلى أن مختبر المركز اجتاز جميع الاختبارات منذ دخوله عام 2014م، مشيرًا إلى أن اجتياز المركز لجميع اختبارات فحص الروبيان يرفع قيمة المركز بحثيًا باعتبار قدرة المركز في تشخيص أمراض الروبيان الفيروسية.

حيث ينفرد حاليًا مختبر المركز أبحاث الثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما سيخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

جدة مركز أبحاث الثروة السمكية وزارة البيئة والمياه والزراعة التشخيص الفيروسي تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي RT-PCR

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مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة يجتاز اختبارات فحص الروبيان
سبق

اجتاز مختبر مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اختبار الحلقة Ring Test في التشخيص الفيروسي للعام السادس بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي RT-PCR عن عام ٢٠١٩م.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن هذا الاختبار يأتي ضمن الاختبارات الدورية في تقييم أداء المختبرات التشخيصية، والتي تنظمها جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد الاختبار على قياس قدرة المختبر على التشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان وضمن العينات المرسلة من قِبل مختبر الأمراض بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة لهذا الغرض، ويعد مختبر علم الأحياء المائية بجامعة أريزونا المختبر المعترف به في منظمة الصحة العالمية OIE كمختبر مرجعي لأمراض الروبيان.

وأشار "الغامدي" إلى أن مختبر المركز اجتاز جميع الاختبارات منذ دخوله عام 2014م، مشيرًا إلى أن اجتياز المركز لجميع اختبارات فحص الروبيان يرفع قيمة المركز بحثيًا باعتبار قدرة المركز في تشخيص أمراض الروبيان الفيروسية.

حيث ينفرد حاليًا مختبر المركز أبحاث الثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما سيخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:55 PM

مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة يجتاز اختبارات فحص الروبيان

للعام السادس بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي عن العام 2019م

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عبدالله الراجحي - جدة
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اجتاز مختبر مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اختبار الحلقة Ring Test في التشخيص الفيروسي للعام السادس بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي RT-PCR عن عام ٢٠١٩م.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن هذا الاختبار يأتي ضمن الاختبارات الدورية في تقييم أداء المختبرات التشخيصية، والتي تنظمها جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد الاختبار على قياس قدرة المختبر على التشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان وضمن العينات المرسلة من قِبل مختبر الأمراض بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة لهذا الغرض، ويعد مختبر علم الأحياء المائية بجامعة أريزونا المختبر المعترف به في منظمة الصحة العالمية OIE كمختبر مرجعي لأمراض الروبيان.

وأشار "الغامدي" إلى أن مختبر المركز اجتاز جميع الاختبارات منذ دخوله عام 2014م، مشيرًا إلى أن اجتياز المركز لجميع اختبارات فحص الروبيان يرفع قيمة المركز بحثيًا باعتبار قدرة المركز في تشخيص أمراض الروبيان الفيروسية.

حيث ينفرد حاليًا مختبر المركز أبحاث الثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما سيخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

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