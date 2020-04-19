"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران حتى 9 مساءً

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمينـ، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.