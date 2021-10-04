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خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

ضِمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة محافظة جدة 39.230 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم خلال الأسبوع التاسع لحملة "#صور _ وأرسل"، ضمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفر لعدد 2178 حاجزًا؛ فضلًا عن إزالة 6.952 لوحة دعائية مخالفة.

يذكر أن حملة "#صور_وأرسل" تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

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خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم
سبق

أزالت أمانة محافظة جدة 39.230 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم خلال الأسبوع التاسع لحملة "#صور _ وأرسل"، ضمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفر لعدد 2178 حاجزًا؛ فضلًا عن إزالة 6.952 لوحة دعائية مخالفة.

يذكر أن حملة "#صور_وأرسل" تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:07 PM

خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

ضِمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أزالت أمانة محافظة جدة 39.230 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم خلال الأسبوع التاسع لحملة "#صور _ وأرسل"، ضمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفر لعدد 2178 حاجزًا؛ فضلًا عن إزالة 6.952 لوحة دعائية مخالفة.

يذكر أن حملة "#صور_وأرسل" تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

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