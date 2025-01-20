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بعد قرار تقديم الاختبارات لرمضان.. "قياس" يعيد جدولة مواعيد التحصيلي

قال إنه في حال عدم رغبة المسجل مسبقاً بالموعد الجديد يمكنه التعديل

أعاد المركز الوطني للقياس جدولة مواعيد الاختبارات التحصيلية للفترة الثانية؛ تزامناً مع قرار التقديم لموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى العاشر من شهر رمضان، مبيناً أن من لديه تسجيلاً سابقاً سوف يُعدل الموعد تلقائياً.

وتفصيلاً، قال "قياس" إنه إشارة إلى قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي فقد أُعيدت جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية مبيناً أنه سيُفتح يوم غدٍ الثلاثاء 21 / 1 / 2020م بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة.

وتابع: "من كان لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سوف يُعدل الموعد آلياً إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل مسبقاً في الموعد الجديد، فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة".

وأضاف: "وفي حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية "الثالث الثانوي"؛ لذا يجب عند دخول ملفك تحديث المعلومات ليظهر لك الاختبار".



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، ليكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة درست مبررات تقديم الاختبارات، وتوصلت إلى أن هناك مصلحة في عدم وجود فترة توقف خلال شهر رمضان والعودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، ورفعت تقريراً بذلك إلى المقام السامي.

وأضاف "آل الشيخ" أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ.

قياس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار تقديم الاختبارات لرمضان.. "قياس" يعيد جدولة مواعيد التحصيلي
سبق

أعاد المركز الوطني للقياس جدولة مواعيد الاختبارات التحصيلية للفترة الثانية؛ تزامناً مع قرار التقديم لموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى العاشر من شهر رمضان، مبيناً أن من لديه تسجيلاً سابقاً سوف يُعدل الموعد تلقائياً.

وتفصيلاً، قال "قياس" إنه إشارة إلى قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي فقد أُعيدت جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية مبيناً أنه سيُفتح يوم غدٍ الثلاثاء 21 / 1 / 2020م بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة.

وتابع: "من كان لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سوف يُعدل الموعد آلياً إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل مسبقاً في الموعد الجديد، فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة".

وأضاف: "وفي حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية "الثالث الثانوي"؛ لذا يجب عند دخول ملفك تحديث المعلومات ليظهر لك الاختبار".



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، ليكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة درست مبررات تقديم الاختبارات، وتوصلت إلى أن هناك مصلحة في عدم وجود فترة توقف خلال شهر رمضان والعودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، ورفعت تقريراً بذلك إلى المقام السامي.

وأضاف "آل الشيخ" أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:10 PM

بعد قرار تقديم الاختبارات لرمضان.. "قياس" يعيد جدولة مواعيد التحصيلي

قال إنه في حال عدم رغبة المسجل مسبقاً بالموعد الجديد يمكنه التعديل

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قاسم الخبراني - الرياض
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أعاد المركز الوطني للقياس جدولة مواعيد الاختبارات التحصيلية للفترة الثانية؛ تزامناً مع قرار التقديم لموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى العاشر من شهر رمضان، مبيناً أن من لديه تسجيلاً سابقاً سوف يُعدل الموعد تلقائياً.

وتفصيلاً، قال "قياس" إنه إشارة إلى قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي فقد أُعيدت جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية مبيناً أنه سيُفتح يوم غدٍ الثلاثاء 21 / 1 / 2020م بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة.

وتابع: "من كان لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سوف يُعدل الموعد آلياً إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل مسبقاً في الموعد الجديد، فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة".

وأضاف: "وفي حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية "الثالث الثانوي"؛ لذا يجب عند دخول ملفك تحديث المعلومات ليظهر لك الاختبار".



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، ليكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة درست مبررات تقديم الاختبارات، وتوصلت إلى أن هناك مصلحة في عدم وجود فترة توقف خلال شهر رمضان والعودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، ورفعت تقريراً بذلك إلى المقام السامي.

وأضاف "آل الشيخ" أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ.

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