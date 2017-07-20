خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا

عدَّ كأس البطولة إنجازًا عربيًّا أسعد الجميع

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.