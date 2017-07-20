خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا
عدَّ كأس البطولة إنجازًا عربيًّا أسعد الجميع
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.
وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-20
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.
وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
08:52 PM
خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.
وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.