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خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا

عدَّ كأس البطولة إنجازًا عربيًّا أسعد الجميع

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

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خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
08:52 PM

خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق كأس إفريقيا

عدَّ كأس البطولة إنجازًا عربيًّا أسعد الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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1,335

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا، أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

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